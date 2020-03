Ortenaukreis Vier weitere Corona-Infektionen nachgewiesen

Bei den nun Infizierten handelt es sich um zwei Frauen und zwei Männer aus Rheinau, Willstätt und Kehl. Die beiden Männer und eine der Frauen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Bei der vierten Patientin handelt es sich laut Pressemitteilung um eine ältere Frau mit einer schweren Vorerkrankung. Sie befindet sich bereits seit dem 2. März zur Behandlung in der Klinik in Kehl und ist in einem kritischen Zustand. Zwischenzeitlich sei sie auf die Isolierstation verlegt worden.