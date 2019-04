Ortenaukreis Verliert Offenburg das Klinikum?

Sowohl Landratsamt als auch die Stadt Offenburg reagierten am Dienstag kurz angebunden auf den Brief aus Kehl. "Seine Anregungen werden in die Beratungen der Gremien einfließen", versichert ein Pressesprecher des Landratsamts auf Nachfrage unserer Zeitung. Diesen Beratungen, namentlich denen des Ausschusses für Kliniken und Gesundheit im Ortenaukreis und des Kreistags, wolle man nicht vorgreifen, sich also nicht äußern.

Ähnlich kurz aber inhaltlich deutlicher fiel die Reaktion aus dem Offenburger Rathaus aus: "Das Klinikum bleibt in Offenburg", so ein Pressesprecher der Stadt in dieser Frage. Bereits Steffens Vorgängerin Edith Schreiner habe dazu eine klare Position bezogen. Vom Rathaus-Chef selbst war keine Stellungnahme zu bekommen.

Der Klinik-Ausschuss des Kreistags wird am Dienstag, 30. April, eine Empfehlung für den Kreistag aussprechen, dieser tagt dann eine Woche später am Dienstag, 7. Mai. Am Montag, 6. Mai, wird zudem der Gemeinderat Offenburg über das Standortangebot der Stadt abstimmen.