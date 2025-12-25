1 Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 im Ortenaukreis ist ein Mann von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn Ein Mann betritt nach einem Unfall die Fahrbahn der A5 – der tragische Ausgang sorgt für eine Vollsperrung und einen schockierten Autofahrer.







Link kopiert



Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Achern (Ortenaukreis) ist ein Mann von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der 49-Jährige seinen Wagen am Abend nach einem Auffahrunfall mit einem Lkw auf dem Standstreifen abgestellt. Anschließend habe er aus ungeklärten Gründen die Fahrbahn betreten, wo er von einem heranfahrenden Auto erfasst wurde.