Ortenaukreis - Das Gesundheit samt des Ortenaukreises meldet am Freitag, 9. Oktober, 37 Neu-Infektionen. Damit steigt die Zahl der Corona-Infizierten seit Ausbruch der Pandemie auf 1782. Die Sieben-Tages-Inzidenz klettert damit auf den Wert von 41,25. Und kommt damit der kritischen Marke von 50 bedenklich näher. Am Donnerstag lag der Wert der Neu-Infektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen noch bei 35,92.Die an das Landesgesundheitsamt übermittelten neuen Covid-19-Fälle stammen aus Lahr (7), Offenburg (6), Kehl (6), Ohlsbach (3), Gengenbach (2), Neuried (2), Ettenheim (2), Rust, Mahlberg, Nordrach, Sasbachwalden, Achern, Oppenau, Schutterwald, Friesenheim und Durbach.