Ortenaukreis Landratsamt schafft sich Blitzer-Anhänger an

"Die Anlage arbeitet autonom und wir können sie auch über mehrere Tage am gleichen Ort einsetzen. Der Wunsch der Kommunen und Anwohner nach längeren und passgenaueren Messzeiten an bestimmten Orten hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Mit dem Einsatz unserer neuen teilstationären Messanlage können wir diesem Wunsch nun nachkommen", so Michael Loritz, Dezernent Infrastrukturen, Baurecht und Migration im Landratsamt.

Der Ortenaukreis als flächengroßer Kreis setze auch weiterhin auf die bisherige mobile Geschwindigkeitsüberwachung mit zwei Messfahrzeugen im Schichtbetrieb. Die drei vollstationären Messanlagen in Neuried und die flexibel einsetzbare teilstationären Messanlage ergänzten das bewährte Konzept. Es gelte, neuen Anforderungen an die Geschwindigkeitsmessung gerecht zu werden, wie etwa der Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkungen zum Lärmschutz. In Puncto Verkehrssicherheit spiele die Überwachung des fließenden Verkehrs schon immer eine wichtige Rolle, die sich jedoch durch die Zunahme des Verkehrsaufkommens noch gesteigert habe. Mit der Erweiterung der Geschwindigkeitsüberwachung sehe sich der Ortenaukreis hierfür nun noch besser gerüstet, heißt es in einer Pressemitteilung.