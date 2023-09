Pillen, Tabletten und Co. gehören in der Ortenau nicht in die Graue Tonne, denn deren Inhalt wird nicht wie in anderen Kreisen verbrannt, sondern behandelt und verwertet. Die Abfallwirtschaft verrät, wo man abgelaufene Medizin sicher entsorgen kann.

Altmedikamente wie abgelaufene Pillen, Zäpfchen, Kopfschmerztabletten oder Reste von Hustensaft können im Ortenaukreis bei der Problemstoffsammlung abgegeben werden. Darüber informiert die kreiseigene Abfallwirtschaft. „Außerdem bieten die meisten Apotheken einen Rücknahmeservice an“, heißt es in einer Mitteilung. Grund dieser speziellen Entsorgung im Ortenaukreis ist, dass der Inhalt der Grauen Restmülltonne in der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) am Kahlenberg in Ringsheim verarbeitet wird.

Aus Restmüll wird am Kahlenberg Biogas

„Abweichend von anderen Landkreisen wird in der Ortenau der Inhalt der Grauen Restmülltonne nicht in Müllverbrennungsanlagen beseitigt, sondern in der MBA in Ringsheim behandelt und verwertet“, erklärt Michael Lehmann vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Ortenaukreis. In der MBA wird der Abfall mechanisch vorbehandelt, wobei Wert- und Störstoffe aussortiert werden.

Im Anschluss werden die Abfälle mit Wasser vermischt. Das im weiteren Verfahren abgepresste sogenannte Prozesswasser wird dann einem Gärverfahren zur Biogaserzeugung unterzogen, das wiederum zur Strom- und Wärmegewinnung genutzt wird. „Bei dieser hocheffizienten Verwertung des Hausmülls könnten Altmedikamente mit Wasser vermischt und deren Inhaltsstoffe darin gelöst werden“, erläutert Lehmann.

Alte Medikamente bei mobilen Problemstoffsammlungen entsorgen

„Einmal im Wasser gelöst, können manche Medikamenteninhaltsstoffe in den Kläranlagen nur teilweise oder auch gar nicht aus dem Wasser entfernt werden und so zu Gewässer- und Bodenbelastungen führen. Aus diesem Grund dürfen Altmedikamente nicht in die Graue Restmülltonne und auch nicht in den Ausguss oder die Toilette gekippt werden“, mahnt der Entsorgungsexperte der Ortenauer Abfallwirtschaft. Aus Vorsorgegründen sei daher der beste Weg, Altmedikamente bei einer der vielen und regelmäßig stattfindenden mobilen Problemstoffsammlungen im Kreis zu entsorgen.

Firma Remondis nimmt ganzjährig Medikamente an

Zudem können Altmedikamente aber auch ganzjährig bei der Entsorgungsfirma Remondis, Salmengrundstraße 4 im Rheinauer Teilort Freistett kostenlos abgegeben werden (siehe Info). Auch viele Apotheken in der Ortenau nehmen im Rahmen des normalen Kundenservice alte Medikamente aus Privathaushalten zurück, informiert die Abfallwirtschaft über eine weitere Alternative der Entsorgung.

Die Apotheken können die Medikamente ihrerseits bei der Problemstoffsammlung kostenlos abgeben. Die so gesammelten Arzneimittel werden schlussendlich in einer Müllverbrennungsanlage vernichtet.

Abfallberatung

Die Termine der Problemstoffsammlung und die Annahmezeiten bei der Firma Remondis stehen auf der Rückseite des Abfallkalenders, auf der Internetseite des Eigenbetriebs www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de und in der Abfall-App Ortenaukreis. Infos gibt’s auch bei der Abfallberatung unter Telefon 0781/8 05 96 00 und per E-Mail an abfallwirtschaft@ortenaukreis.de.