Ortenaukreis Kehler Schule schließt wegen Masern

Eine Schulschließung wegen Masern hat es in der Ortenau noch nicht gegeben, bestätigte die Pressestelle im Landratsamt auf Anfrage unserer Zeitung. Diese Maßnahme würde jetzt getroffen, um die Infektionskette zu unterbrechen. Pünktlich um 7 Uhr waren die Mitarbeiter des Gesundheitsamts am Donnerstag am Einstein-Gymnasium in Kehl erschienen, um die Impfpässe der Schüler einzusammeln. Auch die Nachweise von der Tulla-Realschule liegen jetzt im Landratsamt vor. Insgesamt überprüft das Amt jetzt 1300 Impfpässe, heißt es in der Pressemitteilung des Ortenaukreises. Sollte sich bei der Impfbuchkontrolle herausstellen, dass bei einzelnen Schülern keine Immunität vorliegt, dürften diese Kinder bis zum Ablauf der möglichen Inkubationszeit die Schule nicht betreten. "Insofern sind die anstehenden Fastnachtsferien aus epidemiologischer Sicht günstig, da die betroffenen Schüler nicht viel Unterricht verpassen", so Evelyn Bressau, Amtsleiterin des Gesundheitsamts. Wichtig sei jedoch, dass nicht-immune Schüler auch nicht an Veranstaltungen und Festen teilnehmen. Dies sei besonders während der Fastnachtszeit eine Herausforderung.