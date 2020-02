Ortenaukreis Kampf gegen Motorradlärm

Schuchter ärgert sich über den Lärm derjenigen, die ihre Maschinen mit Absicht "hochdrehen" und gezielt auf lauten Sound setzen - etwa mit sogenannten Klappenauspuffanlagen. Diese erzeugen nach Angaben der Hersteller "ein lautes, voluminöses Klangbild". Das heißt: Wird eine Klappe geöffnet, ist das Bike lauter. Seit Jahren nehme der Motorradlärm zu, stellt die Rathauschefin aus der 2500-Einwohner-Gemeinde fest – und unterstützt daher die Initiative des Grünen-Abgeordneten Thomas Marwein (Offenburg), des Lärmschutzbeauftragten der Landesregierung.

An diesem Donnerstag will Marwein in Stuttgart ein Maßnahmenbündel vorstellen, das Anwohner von landschaftlich schönen und kurvenreichen Strecken im Land Entlastung bringen soll. Die Schwäbische Alb, der Schwarzwald, die Löwensteiner Berge, der Odenwald und die Bergstraße gelten als "Lärmhotspots" im Land, wie das Landesverkehrsministerium berichtet.