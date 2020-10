Ortenaukreis IG Metall äußert bösen Verdacht

Seine Gewerkschaft ist davon überzeugt, dass kollektive Wahloptionen zur Arbeitszeit­reduzierung in der Krise Beschäf­tigung sichern. Die Regelungen des Tarifvertrages zur Kurzarbeit und Beschäftigung sowie die Regelungen des Tarifvertrages zur Beschäf­tigungssicherung haben bisher dazu beige­tragen, dass Arbeitsplätze nicht im großen Stil abgebaut wurden. Jetzt gelte es zu über­legen, wie diese Instrumente weiter ausge­baut werden können. Weiterhin seien eine Sicherung der Einkommen und die Stärkung der Kaufkraft durch Entgelterhöhung in der Krise ökonomisch sinnvoll und trotz un­terschiedlicher wirtschaftlicher Lage der Unternehmen an­gebracht.

Noch bis zum 30. Oktober führt die IG Metall eine breit angelegte Meinungserhebung unter Arbeitnehmern durch. Dazu Karademir: "Mit der Beschäftigtenbefragung 2020 wollen wir in den direkten Austausch im Betrieb kommen, als IG Metall deutlich sichtbar sein. Sie gibt Anlass für die direkte Ansprache von Beschäftigten im Betrieb und eröffnet die Möglichkeit der Beteiligung, wie wir uns für die anstehenden betrieblichen, tarifliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung positionieren. Vor uns liegen nicht nur die Tarifrunden in den wichtigen Branchen, sondern ein ›Super‹-Wahljahr 2021 mit einer Vielzahl von Landtagswahlen und der Bundestagswahl, aber auch die Vorbereitung zur Betriebsratswahl 2022. Gründe genug ein Meinungsbild der Beschäftigten abzuholen."

Auch die Verabschiedung der ausgeschiedenen Ortsvorstandsmitglieden fand an dem Abend in einem gebührenden Rahmen anklang. Im Einzelnen wurden Sigrun Dietze (ehemalige Betriebsratsvorsitzende bei S&G in Offenburg), Harald Himmel (Betriebsratsmitglied bei Bosch in Bühl), Volker Kern (ehemaliger Betriebsratsvorsitzender bei ACM-Mosolf in Kippenheim), Andrea Knebel (Betriebsrätin bei Bosch in Bühl) und Eric Küffer (ehemaliger Betriebsratsvorsitzender bei Schondelmaier in Gutach) verabschiedet.