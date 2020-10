Ortenaukreis Hochzeitsgäste mit Coronavirus infiziert

Kein Test ohne Rücksprache mit Behörde

Zudem weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass die ermittelten Kontaktpersonen nicht ohne Aufforderung durch das Gesundheitsamt einen Abstrich vornehmen lassen sollen. "Es wurden extra spezielle Zeitfenster für die Testungen am Testzentrum festgelegt", wird Bressau zitiert. Die Betroffenen seien darüber informiert worden, zum Test müsse das Schreiben des Gesundheitsamtes mitgebracht werden.



Im Zusammenhang mit der Hochzeitsfeier sind auch Schüler der Werkrealschule in Seelbach und der Grundschule in Kuhbach betroffen. Mehrere Klassen sind in Quarantäne. Die Eltern wurden durch die Stadt Lahr und die Schulen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt über die Quarantäneregelung informiert.