Ortenaukreis Hochwasser hält Einsatzkräfte in Atem

In Höhe des Ortsteiles Achern-Gambshurst kam es zu einer Überflutung der Dammgrenze. Dabei wurde auch die L 87 teilweise überflutet und halbseitig gesperrt. Der Pendler-Parkplatz dort wurde ebenfalls überflutet. Der Damm wird in diesem Bereich durch Kräfte der Feuerwehr Achern und weiterer Gemeindefeuerwehren (Überlandhilfe), des THWs und der DLRG verstärkt. Die Hochwasserzüge des Ortenaukreises kommen ebenfalls an mehreren Stellen unterstützend zum Einsatz.

Ferner ereignete sich in Achern auch noch ein Unfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

In Kappelrodeck wurden ebenfalls Kellerräume überflutet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin mit Dauerregen bis Dienstag, 6 Uhr.

Die Bundesstraße in Haslach war bereits am Montag überflutet worden.