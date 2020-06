Ortenaukreis Heftige Gewitter toben im Kinzigtal

Ortenaukreis - Ein schweres Gewitter mit Starkregen und Hagel hat am Freitagnachmittag für etliche Feuerwehreinsätze im vorderen Kinzigtal gesorgt. In Ohlsbach und Gengenbach lief das Wasser in mehrere Keller. In Gengenbach wurde eine Unterführung an der "Nordspange" Richtung Berghaupten überschwemmt. Ein Auto blieb beim Versuch, die Straße doch noch zu befahren, defekt liegen, teilt die lokale Nachrichtenagentur Kamera 24 mit. Mithilfe von Tauchpumpen wurde das Wasser abgepumpt, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Gengenbach.