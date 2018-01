Ortenaukreis Festnahmen nach landesweiter Mafia-Razzia

Stuttgart - Bei einer Razzia gegen die italienische Mafiaorganisation 'Ndrangheta in mehreren Bundesländern hat die Polizei in Baden-Württemberg vier Verdächtige festgenommen. Die Zugriffe erfolgten nach Angaben des Landeskriminalamts in den frühen Morgenstunden des Dienstags im Rems-Murr Kreis mit zwei Festnahmen, im Ortenaukreis sowie im Landkreis Reutlingen.