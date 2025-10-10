Ortenaukreis: Elch streift durch den Schwarzwald – wird er heimisch?

Ein einzelner Elch im Schwarzwald sorgt für Gesprächsstoff. Warum Wildtier-Experte Maximilian Lang entspannt bleibt und welche Risiken dennoch bestehen.
Ein Elch streift durch den Schwarzwald – und könnte dort womöglich heimisch werden, sofern er nicht aus menschlicher Obhut stammt. „Wir glauben das zwar eher nicht. Aber wenn es sich tatsächlich um ein wanderndes Tier handeln sollte, dann ist es eigentlich auch kein Problem, wenn es im Schwarzwald bleibt“, sagt der Wildtierbeauftragte des betroffenen Ortenaukreises, Maximilian Lang.