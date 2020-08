Ortenaukreis Corona-Infizierter besuchte zwei Bäder und einen See

Infektionsgefahr vermutlich gering

Nach den durchgeführten Ermittlungen des Gesundheitsamts sei nicht davon auszugehen, dass der Infizierte am See und in den Bädern enge Kontakte außerhalb des eigenen Freundeskreises hatte. Die Infektionsgefahr für Gäste und Mitarbeiter der Schwimmbäder und des Badesees sei daher sehr gering.

Das Gesundheitsamt bitte dennoch alle Personen, die sich an den angegebenen Zeiträumen am Waldsee in Hesselshurst und den Schwimmbädern in Oppenau und Ottenhöfen aufgehalten haben, wachsam zu bleiben. Das bedeute eine gute Beobachtung des eigenen Gesundheitszustands bis einschließlich 25. Augusts. "Sollte es in diesem Zeitraum zum Auftreten von typischen Krankheitssymptomen für Covid-19 kommen, wie Husten, erhöhter Temperatur, Halsschmerzen, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, sollen sich Betroffenen telefonisch an ihre Hausarztpraxis wenden, wo dann ein Test auf COVID-19 erfolgen kann", wird Gesundheitsamtsleiterin Evelyn Bressau in der Mitteilung zitiert.

Badegäste können weiter zur Arbeit gehen

Wer an diesen Tagen am Badesee oder in den Schwimmbädern war, könne regulär seine Arbeitsstelle aufsuchen, Kinder dürften in den Kindergarten gehen. Die Personen sollten aber bis zum 25. August ihre Kontakte möglichst gering halten und die allgemeinen Regeln zu Abstand, Hygiene und dem Tragen von Masken beachten.



Das Gesundheitsamt rate jedem, sein Freizeitverhalten in der Corona-Pandemie anzupassen und konsequent auf Abstandsgebot und Maskenpflicht zu achten. "Derzeit muss man bei allen Aktivitäten im Alltag davon ausgehen, dass man auf Personen treffen kann, die - bislang unerkannt - mit dem Coronavirus infiziert sind", so Bressau.