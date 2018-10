Ortenaukreis Busbrand: 16-Jähriger gesteht

Sicher von der Liste der Brandserie streichen kann die Kripo nach eigenen Angaben den Fall am 8. Oktober in Mahlberg. Wie berichtet, war dort in den Abendstunden nahe des Rathauses der Wagen einer Stadtangestellten in Flammen aufgegangen, während die Besitzerin in einer Gemeinderatssitzung saß. Die Kriminalisten gehen "aktuell davon aus, dass sich dieses Feuer nicht in die zurückliegende Serie einreiht", heißt es vonseiten der Polizei. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen werde eine Beziehungstat nicht ausgeschlossen. Weitere Angaben zum Hintergrund der Tat und zu einem möglichen Verdächtigen wollte Bergmann am Dienstag nicht machen. "Naheliegend" sei jedoch, dass der Täter die Brandserie als Trittbrett genutzt habe, um die wahren Hintergründe seier Tat zu verschleiern.