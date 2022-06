15-jähriger Nichtschwimmer ertrinkt in See

1 Rettungstaucher holten den 15-Jährigen aus dem Wasser (Symbolbild). Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt

Schrecklicher Unfall bei Meißenheim im Ortenaukreis: Ein 15-Jähriger geht in einem See baden, ohne schwimmen zu können. Rettungstaucher holen ihm aus dem Wasser. Am nächsten Tag stirbt er.















Ein jugendlicher Nichtschwimmer ist in einem See bei Meißenheim (Ortenaukreis) ertrunken. Der 15-Jährige war am Samstag in Begleitung eines weiteren Jugendlichen an dem See, ging aber allein ins Wasser, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Rettungstaucher holten den 15-Jährigen aus dem Wasser. Nachdem Rettungskräfte ihn zunächst erfolgreich reanimiert hatten, verstarb er am Folgetag in einer Klinik. Die Polizei ermittelt.