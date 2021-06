1 Die Corona-Lage entspannt sich zunehmend, aktuell wird im Kreis nur noch ein Patient invasiv beatmet. (Symbolfoto) Foto: Christophe Gateau/dpa

Ortenau-Klinikum fährt Betrieb wieder hoch. Auslastung aktuell bei 70 Prozent.

Ortenau -Die Inzidenz liegt so niedrig, wie zuletzt im Spätsommer 2020 – das macht sich auch im Klinikum bemerkbar. Aktuell werden noch vier Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Trotzdem läuft der Klinikverbund noch nicht auf Normalbetrieb.

Aufgrund der aktuell bundesweit und in der Ortenau stetig sinkenden Infektionszahlen ist auch die Anzahl der stationär betreuten Covid-19-Patienten am Ortenau-Klinikum stark zurückgegangen. "Die Lage hat sich deutlich entspannt", erklärte Peter Kraemer, Medizinischer Direktor am Ortenau-Klinikum, in einer Mitteilung des Klinikverbunds. Nur noch sehr wenige Covid-19-Patienten müssten derzeit intensivmedizinisch behandelt werden. Auch die Zahl der stationären Corona-Kranken ohne schwere Verläufe gehe stark zurück. Unsere Redaktion hat sich die Lage genauer angesehen.

Wie viele Covid-Patienten werden aktuell behandelt?

Konkrete Zahlen nannte das Klinikum auf Nachfrage unserer Zeitung nicht. Ein Kliniksprecher verwies lediglich auf die Webseite www.intensivregister.de. Wer den Mauszeiger in der Kartenansicht der Webseite auf den Ortenaukreis bewegt, bekommt Infos zur aktuellen Lage angezeigt. So werden für den Kreis am Freitag noch vier auf Intensivstationen behandelte Covid-Patienten genannt, invasiv beatmet wurde nur noch einer. Laut Statistik des Landratsamts gab es Mitte April im Ortenau-Klinikum noch etwa 15 beatmete Covid-Patienten.

In welchen Krankenhäusern liegen die Corona-Fälle ?

Konkrete Angaben zu den einzelnen Krankenhäusern des Klinikverbunds finden sich im Intensivregister nicht. Im Verlauf der Pandemie seien in allen Häusern Covid-19-Patienten behandelt worden, heißt es gegenüber unserer Zeitung aus dem Klinikum. "Derzeit werden Covid-19-Patienten noch in Achern, Offenburg-Kehl, Lahr und Wolfach behandelt."

Wie viel Intensivplätze sind nicht belegt?

Laut Intensivregister sind am Freitag 15 der rund 80 aktuell vorhandenen Intensivplätze in Ortenauer Kliniken frei. Das entspricht rund 20 Prozent.

Was bedeutet die Entwicklung für das Klinikum?

"Wir kehren wieder nach und nach zum Normalbetrieb zurück und bemühen uns, alle verschobenen elektiven Eingriffe frühestmöglich nachzuholen", erklärte Kraemer. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat das Klinikum in Offenburg die internistische Intensivstation an der St. Josefsklinik am Mittwoch wieder in Betrieb genommen. Sie war zuvor geschlossen und mit der Station am Klinikum Ebertplatz zusammengelegt worden. Aktuell liege die Auslastung im Klinikverbund coronabedingt rund 30 Prozent unter der Normalauslastung, erklärt ein Sprecher. "Das Ortenau-Klinikum strebt in den kommenden Wochen eine schrittweise Rückkehr zur 100 Prozent an."

Was ist, wenn die Infektionszahlen wieder steigen?

Bei stark steigenden Fallzahlen kann das Ortenau-Klinikum kurzfristig weitere intensivmedizinische Kapazitäten aufbauen, heißt es dazu im Wochenbericht des Landratsamt. Dort ist die Rede von "sukzessive 60 zusätzlichen Intensivbetten in 14 Tagen". "Die strikte Trennung von infizierten und nicht-infizierten Patienten und das Hochfahren des normalen Krankenhausgeschäftes haben wir wiederholt als ›atmendes‹ System beschrieben", heißt es dazu aus dem Klinikum.

Wie lief das in den vergangenen Monaten?

In der ersten Welle mussten alle elektiven Leistungen aufgrund der Vorgaben von Bund und Land eingestellt werden. Während der zweiten und dritten Welle sei das Ortenau-Klinikum dann "auf Sicht gefahren", so ein Sprecher. Hat sich eine steigende Zahl an Covid-19-Patienten abgezeichnet, mussten die Intensivkapazitäten ausgeweitet werden. Dies hatte eine Einschränkung der verschiebbaren, elektiven Eingriffe zur Folge. Bei einem Rückgang der Covid-19-Patienten können die üblichen Krankenhausleistungen wieder hochgefahren werden. "In dieser Phase befinden wir uns jetzt", so der Kliniksprecher.

Der Bundesrechnungshof hat einen schweren Vorwurf erhoben: Demnach soll ein Teil der deutschen Kliniken weniger freie Intensivbetten gemeldet haben, um mehr Ausgleichszahlungen zu kassieren. Solche Schummeleien hat es im Ortenau-Klinikum nicht gegeben, versicherte Pressesprecher Christian Eggersglüß. Alle Angaben des Klinikums zur Beantragung der Ausgleichszahlungen würden den tatsächlich durch die Pandemie sowie den von Bund und Land gemachten Vorgaben entsprechen. Unlautere, weil unnötige, Verlegung von Patienten auf die Intensivstationen, um die Zahlen so zu drücken habe es ebenfalls nicht gegeben.