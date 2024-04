Bei der Hauptversammlung des Pferdezuchtvereins Ortenau-Mittelbaden zeigte sich Vorsitzender Heinrich Wurth mit der Besucheranzahl zufrieden. Die Versammlung begann – unter der Leitung von Schriftführerin Ulrike Schätzle – mit dem Rückblick auf das vergangene Jahr, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

So waren etwa die Reitpferdeprüfung, der „Kids-Cup“ in Lahr und der Jungpferdetag in Legelshurst zu verzeichnen, außerdem eine Fohlenschau mit Auktion im Rahmen der „Fohlentage Ichenheim“. Diese Veranstaltung sei laut Verein „eine durch und durch gelungene Premiere gewesen, um Pferdesport und Zucht besser zu vernetzten“. Auch die Vereinsvertreterin des Reitvereins Ichenheim Luisa Röderer brachte in ihren Grußworten Dankbarkeit für die gute Zusammenarbeit zum Ausdruck. Nicht nur die Zusammenarbeit waren laut Verein erfolgreich, die Fohlen der heimischen Züchter wurden bei der Schau auch mit Goldplaketten ausgezeichnet.

Besonders hervorgehoben wurde die Zuchtgemeinschaft Lehmann aus Gengenbach, die Meinrad Lehmann mit seiner Frau Doris führt. Als besondere Überraschung für ihn zeichnete Ehrenpräsident Karl-Heinz Eckerlin ihn mit der „Goldenen Ehrennadel des Verbands“ aus. In der Mitteilung des Vereins heißt es, dass Lehmann viele Jahre in verschiedenen Funktionen – darunter als Sachverständiger, Rassebeirat und Delegierter für Kleinpferde sowie Kassenprüfer und langjähriger Kassenwart für seinen Ortsverein – tätig gewesen sei. Karl-Heinz Vollmer vom Kompetenzzentrum Pferd hielt bei der Versammlung zudem einen kurzweiligen und informativen Vortrag „Pferd und Wolf – ein Sachstandsbericht“.

Auch Jungzüchter mischen bei Fohlenschauen mit

Der Referent ging unter anderem auf die Vorgaben für Weidezäune, Präventionsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten ein. Ein weiterer Fokus bei der Veranstaltung lag auf dem Bericht der Jungzüchter. Diesen verlas Ulrike Schätzle in Vertretung für Britta Harter. 2023 hatte es Lehrgänge und auch eine Baden-Württembergische Meisterschaft auf dem Gestüt Birkhof gegeben. Hier ging der Sieg in der Altersklasse eins in die Ortenau an Anna Schätzle aus Nonnenweier.

Auf den Fohlenschauen waren die Jungzüchter ebenfalls präsent. Im August gab es den Schwarzwälder Jungzüchterwettbewerb mit 42 Teilnehmern aus dem Schwarzwald und der Ortenau. Im Herbst hatten zudem 24 Jungzüchter auf dem Rechnerhof in Elzach-Yach die Prüfung zum Pferdeführerschein Umgang abgelegt. Beim Kaltblutherbst in St. Märgen gab es eine Schaunummer. Der Jahresabschluss 2023 war auf dem Hürsterhof in Ichenheim.

Der Verein zählt aktuell 168 Mitglieder mit 127 aktiven Pferden. 2023 konnten 13 neue Mitglieder dazugewonnen werden, darunter drei Jungzüchter. Weitere Infos gibt es online unter pzv-om.de.

Wichtige Termine

Der Kalender des Pferdezuchtvereins ist gut gefüllt. So findet am 9. Mai ein Ausflug zum Reitturnier der Familie Debes im elsässischen Batzendorf statt. Vom 14. bis zum 16. Juni laufen in Ichenheim Reitpferdeprüfungen. Ebenfalls dort findet am 18. Juli die Fohlenschau Südbaden statt, gefolgt von einer Auktion am 20. Juli. Am 17. und 18. August findet die „Kids Cup“-Qualifikation in Altenheim statt.