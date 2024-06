1 Der Kreistag wird am 24. September einen Nachfolger für den scheidenden Landrat Frank Scherer wählen. Die Bewerbungsfrist für Kandidaten läuft noch bis zum 8. Juli. Foto: Landratsamt

AfD und Liste Lebenswerte Ortenau fühlen sich vom Vorstoß der restlichen Kreistagsfraktionen, eine gesonderte „Auswahlkommission“ für die Landratswahl zu bilden, auf den Schlips getreten.









CDU, Freie Wähler, SPD, Grüne und die FDP hatten am Freitag bekannt gegeben, dass sie eine gemeinsame „Auswahlkommission“ für die Landratswahl bilden werden. In dieser sollen sich „alle geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten in einem einheitlichen Verfahren präsentieren und vorstellen“ können.