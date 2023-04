1 Landrat Frank Scherer feiert am Sonntag, 23. April, seinen 60. Geburtstag. Foto: Landratsamt

Landrat Frank Scherer steht ein großes Fest ins Haus. Der Wahl-Südbadener wird am kommenden Sonntag 60 Jahre alt. Mit unserer Redaktion hat er über große Kreisthemen, Zukunftspläne und einen eng durchgetakteten Alltag gesprochen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Frank Scherer steht seit fast 15 Jahren an der Spitze der Ortenauer Kreisverwaltung. Unserer Redaktion verrät er, dass er eigentlich nicht vorhatte Landrat zu werden, was ihn an der Kommunalpolitik reizt und was ihn die Liebe zum FC Schalke 04 in Südbaden kostet.