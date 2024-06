1 Der Landrat – unser Foto zeigt Amtsinhaber Frank Scherer (Mitte) bei einer Gremiensitzung – ist Vorsitzender des Kreistags und seiner Ausschüsse. Foto: Landratsamt

Denkbar knapp vor der Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni startet die Bewerbungsfrist für die Wahl des neuen Landrats. Ab kommendem Samstag können Bewerber Unterlagen einreichen – bislang kam niemand aus der Deckung.









Die Stellenausschreibung zur Wahl des Ortenauer Landrats wird am heutigen Freitag im Staatsanzeiger Baden-Württemberg veröffentlicht. Darüber informierte Manuel Tabor, Vorsitzender des mit der Landratswahl befassten Ausschusses, am Donnerstag in einer Mitteilung des Landratsamts. Damit beginnt die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Landrat Frank Scherer am Samstag, 8. Juni, um 0 Uhr. Ab dann können Bewerber ihre Unterlagen für exakt einen Monat einreichen.