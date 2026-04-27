Ortenauer hat Glück: Offenburger räumt bei der Deutschen Fernsehlotterie 100.000 Euro ab

1 Ein Offenburger darf sich über einen Geldsegen freuen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay Ein Offenburger hat Grund zum Jubeln: Am Sonntag wurde sein Los bei der Prämienziehung der Deutschen Fernsehlotterie gezogen.







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Weil sein Los gezogen wurde, darf sich ein Offenburger über einen Gewinn in Höhe von 100.000 Euro freuen. Darüber berichtet die Deutsche Fernsehlotterie in einer Mitteilung. „Ich gratuliere dem Gewinner von Herzen. Jedes unserer Lose hilft Menschen in ganz Deutschland, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Aber es kann auch persönlich sehr glücklich machen“, freut sich Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie.