Ortenauderby: Lahr verpasst in Offenburg Auftaktsieg

1 Mit einem Kopfballtreffer machte Nico Schuhmacher das entscheidende Tor. Foto: Fissler

Im Ortenauderby trafen am Freitagabend zwei leistungsstarke Teams aufeinander. Trotz guter Chancen für die Gäste nahm der OFV vor 750 Zuschauern drei Punkte mit. Dennoch lobt SCL-Coach Sascha Schröder seine Spieler.









Link kopiert



Verbandsliga Offenburger FV – Lahrer SC 1:0 (0:0). Vor der Rekordkulisse von 750 Zuschauern entwickelte sich eine kampfbetonte Partie im Offenburger Karl-Heitz Stadion. Die Hausherren, die zum Auftakt in der Vorwoche bereits Aufsteiger SC Durbachtal in der Fremde mit 4:0 in die Schranken verwiesen hatten, fuhren auch im zweiten Ortenauderby gegen den hoch gehandelten SC Lahr einen Dreier ein. Nico Schuhmacher erzielte in der 69. Minuten den spielentscheidenden Treffer per Kopf.