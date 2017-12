Ortenau "Zu Fuß komme ich da nicht drüber"

Wenn seine Kollegen bei Herrenknecht in die Mittagspause gehen, macht sich Dominik Oswald bereits auf den Heimweg nach Ettenheim. Feierabend hat der 20-Jährige deshalb jedoch noch lange nicht. Im Gegenteil. Denn so richtig ins Schwitzen kommt der Fahrrad-Trial-Athlet erst am Nachmittag. Bis zu 20 Stunden trainiert der neunmalige deutsche Meister in der Woche, stemmt Gewichte im Fitnesstudio oder springt über selbstgebaute Hindernisse im eigenen Garten. Bis zu 1,70 Meter schnellt er dabei in die Höhe. "Im Winter gehe ich dazu auch mal zu Opa in die Scheune", sagt Oswald. "Das Schöne an dem Sport ist, dass ich mit dem Rad über Hindernisse komme, die ich zu Fuß nur sehr schwer überwinden könnte."

Bereits mit sechs Jahren hatte Oswald seine Liebe zum Radsport entdeckt: "Bei uns im Dorf wurde ein Mountainbike-Verein gegründet. Irgendwann hat jemand ein Trial Bike mitgebracht, da war es um uns alle geschehen."

Mit den Jahren wurde Oswald immer besser in seinem Sport - inzwischen ist er in Deutschland sogar die klare Nummer Eins. Und auch im weltweiten Vergleich muss sich der Ettenheimer nicht verstecken: Bei der Weltmeisterschaft im chinesischen Chengdu Ende November musste sich der 20-Jährige einzig seinem Freund, Vorbild und Dauerkonkurrenten, dem Spanier Abel Mustieles geschlagen geben. Aber Neid ist in dieser Randsportart sowieso ein Fremdwort: "Der Sport ist sehr familiär. Manchmal besuche ich Abel an der Costa Brava. Dann wohne ich bei ihm und wir trainieren wirklich intensiv zusammen."