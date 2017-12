Ortenau WM 2018: "Titel führt nur über Deutschland"

Hat die DFB-Elf bei der WM-Auslosung in Moskau wieder das viel zitierte Losglück gehabt? Davon kann sicherlich nicht die Rede sein. Die Gruppengegner Mexiko, Schweden und Südkorea haben es durchaus in sich. Der Mannschaft von Joachim Löw hätten auf dem Weg, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden, aber auch größere Steine in den Weg gelegt werden können.

Die Vertreter der lokalen Fußballvereine sehen dies ähnlich. "Ich denke, dass die Vorrunde gerade durch die Aufstockung von Mannschaften doch etwas langweilig wird für die Zuschauer. In jeder Gruppe gibt es zwei Favoriten. Aber alles andere als Platz eins in unserer Gruppe wäre sicher enttäuschend. Das Viertelfinale ist durchaus drin. Nur derzeit ist es schwer einzuschätzen, welche Elf aufläuft. Denn mit Müller, Neuer und Reus sind einige Spieler momentan nicht dabei", so OFV-Trainer Kai Eble.

Beim Spitzenteam der Verbandsliga, dem SV Linx, hat Trainer Sascha Reiss die Auslosung am Rande verfolgt. "Es sind nicht die ganz großen Namen dabei in unserer Gruppe. Dennoch hat Schweden Italien rausgeboxt. Da hätte es dann geheißen oje, oje die Italiener. Mexiko hat eine leidenschaftliche Mannschaft. Und bei Außenseiter Südkorea glaube ich nicht dass sie wie bei der Heim-WM auftreten. Mein absoluter Favorit sind die Franzosen, die bei der EM das Finale verloren haben. Der, der am hungrigsten ist, holt den Titel. Deutschland hat schon alles erreicht. Und man sagt ja, dass dann das Team satt sei", betont Reiss.