Ortenau Viele Zeichen der Klima-Erwärmung

"Die Gottesanbeterin gilt als besonders wärmeliebend", weiß Jörn Buse, Experte für Biodiversität im Schutzgebiet des Nationalparks. Traditionell ist dies "sicher nicht der passende Lebensraum".

Ein Grund für das Erscheinen der Fangschrecke auf den Höhen des Schwarzwalds ist laut Buse der Sommer mit seiner Hitzeperiode von Juli bis September. Er war "nach dem Rekordjahr 2003 der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen". Da Insekten in der Lage seien, sehr schnell auf solche Situation zu reagieren, würden sie auch neue Populationen in bisher für sie nicht geeigneten Lebensräumen und Regionen schaffen. So war es für Buse nicht ganz überraschend, dass die Europäische Gottesanbeterin – auf Latein Mantis religiosa – im Nationalpark auftauchte. "Wir haben sie an zwei unterschiedlichen Orten entdeckt, unter anderem am Lotharpfad", berichtet der Sachbereichsleiter. Die Tiere überleben zwar den ersten Frost nicht, aber ihre Eipakete.

Ein Grund für die verstärkte Ausbreitung ist die Zunahme klimatisch geeigneter Lebensräume. "Und extreme Temperaturereignisse im Rahmen des Klimawandels begünstigen die Entstehung solcher Lebensräume", sagt Buse. In Baden-Württemberg hat sich die Fangschrecke bereits am Rhein entlang von Südbaden bis an den südlichen Odenwald sowie südlich von Heilbronn ausgebreitet.