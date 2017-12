Ortenau TuS hat erste Punkte fest im Visier

TuS Steißlingen II – TuS Ringsheim (Sonntag, 14.30 Uhr). Nach dem wichtigen Heimsieg über Mimmenhausen reist Ringsheim (Platz elf, 8:14 Punkte) zu einem Kontrahenten, der generell in die Kategorie "machbar" einzustufen sein sollte. Allerdings: Die Ortenauer haben sich in der laufenden Runde noch keinen einzigen Punkt in fremder Halle holen können.

Trainer Volker Klatt würde es wohl wie gegen Mimmenhausen schon reichen, spielerisch nicht zu überzeugen, aber Punkte mitzunehmen. Doch bei der Oberliga-Reserve (Platz acht, 11:11 Punkte) sollte das nicht einfach werden. Die Gastgeber müssen weiterhin ihre Langzeitausfälle Patrick Ray und Alexander Benzinger ersetzen, ansonsten sollte Trainer Sascha Spoo sein restliches Personal aufbieten können. Nach der Niederlage in Schenkenzell wollen die Mindlestäler in eigener Halle liegen gelassene Punkte zurückholen.

Man weiß um die Auswärtsschwäche, speziell die Defensivprobleme Ringsheims, was den Shootern der Hausherren in die Karten spielen sollte. Ringsheim wiederum müsste all seine bisherigen Auswärtsauftritte toppen, um in Steißlingen erstmals zu punkten.