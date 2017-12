(tom). SHV-Pokal, Frauen, erste Runde: TV Engen – SV Schutterzell 24:23 (11:11). Die überraschende Niederlage am Freitagabend beim Bezirksklassen-Verein am Bodensee hat sicher nicht dazu geführt, Schutterzells Suche nach einem sportlichen Erfolgserlebnis zu beenden. Beide Mannschaften ließen von Beginn an Gelegenheiten liegen, es waren aber die Gastgeberinnen, die das besser zu kompensieren verstanden. Nach dem 5:5 (14.) legte Engen konstant vor, über 10:6 (24.) kam der Riedverein zum Ende der ersten Hälfte gelungener zum Zug. Damit reichte es immerhin noch zum Gleichstand nach 30 Minuten. Auch in der zweiten Hälfte blieben hüben wie drüben Chancen ungenutzt, ein Beispiel: Beide Teams ließen nicht weniger als vier Siebenmeter unverwandelt. Die Ortenauerinnen konnten sich kurzzeitig in Führung bringen, doch Engen konterte den Rückstand immer umgehend. Das 15:15 (42.) markierte dann den Wendepunkt der Begegnung. Christine Mosers Treffer schien einen Ruck beim TV zu erzeugen, der nicht wirklich besser war als der Kontrahent, aber nun konsequenter auf 20:16 (46.) und 23:18 (55.) enteilte. Das war zu viel des Guten für die Gäste, wo mit Lucie Cayment eine weitere torgefährliche Akteurin nicht zur Verfügung stand, weshalb zu viel allein auf den Schultern Judith Herrmanns lastete. Auch vom Platzverweis Anika Stadelhofers (56.) ließ sich Engen nicht mehr aus der Bahn werfen, spielte die Begegnung nach dem 24:19 (56.) ganz besonnen und clever zu Ende. Schutterzell muss sich sein Selbstvertrauen aus der letzten Ligapartie des Jahres gegen den TV Ehingen holen. SVS: Hommel; Heitzmann, Himmelsbach 3, Henninger 3, Ringwald, T. Herrmann, Tscherter 3/1, Frick 2, J. Herrmann 12/4, Schrempp, Bläsi.