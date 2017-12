Ortenau Spitzenkampf spitzt sich zu

Umso bemerkenswerter ist der Umstand, wenn man bedenkt, dass beide Kontrahenten in der laufenden Runde mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatten. Die Gastgeber haben sich nach einem leichten Startprogramm und einer zwischenzeitlich schwierigen Phase trotz der Hofweier-Niederlage wieder stabilisiert. "Kleine Schwächeperioden", wie sie Trainer Nico Baumann noch vergangene Woche sah, dürfe man sich gegen den Gast aus dem Ried nicht leisten. Was bereits gegen Hofweier gefragt war, will der Trainer von seinem Kader, in dem neben Langzeitausfall David Körkel nach wie vor Timo Erlenwein und Yannick Cesar fehlen, auch zu Hause sehen. Konstanz ist gefragt, denn an der grundsätzlichen Kaderqualität ist nicht zu zweifeln. Dabei ist eine ähnliche Emotionalität wie in der Vorwoche durchaus zu erwarten, denn auch die Altenheimer Truppe bringt gerne eine breite Palette ihrer Gefühlswelt ein.

Gästetrainer Timo Heuberger muss seit Wochen immer wieder mal mehr oder weniger stark improvisieren. Gerade im Rückraum brachen mehrere Stützen weg, genannt sei exemplarisch Marvin Schilling, dessen Saison vorzeitig endete. Joshua Denz, Tobias Biegert und Noel Lefevre sind weitere Namen, die weggebrochen sind. Nun kam auch noch Philipp Grangé im Tor hinzu, der sich mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich herumplagt.

Doch die Altenheimer konzentrieren sich mehr darauf, die Reihen zu schließen und nach vorne zu gehen statt zu jammern. Der Erfolg gibt der Truppe recht, wenngleich sich Heuberger wünscht, dass sein Team "noch mehr Ruhe" in engen Situationen bewahrt. Für beide Teams steht gleich viel auf dem Spiel, denn nur ein Sieg lässt das weitere Festbeißen im Spitzenbereich zu. Ob die Gäste gemäß dem Saisonverlauf hungriger sind als Schutterwald? Dem Fakt könnte entgegenstehen, dass die Gastgeber über die größere Breite im Kader, schlicht mehr treffsichere Alternativen verfügen könnte. Doch einen klaren Favoriten bietet diese Konstellation schlicht nicht.