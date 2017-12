Ortenau Siegesserie des VCO reißt im Topduell

(red). "Im Endeffekt haben wir nicht richtig in das Spiel gefunden. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und das nötige Quäntchen Glück hat uns gefehlt", zieht Offenburgs Trainer Florian Völker sein Fazit zum überraschend deutlichen Ergebnis, das jedoch auch andersherum ausfallen hätte könne, wie Straubings Coach Benedikt Frank klar stellte. Nach knapp 90 hoch spannenden Spielminuten mussten sich die VCO-Damen mit 0:3 geschlagen geben, obwohl sie drei Sätze lang auf Augenhöhe agierten.

Um den starken Gästen aus Bayern Paroli zu bieten, wäre es besonders entscheidend gewesen, die serbische Mannschaftsführerin in den Griff zu bekommen. "Aus sportlicher Sicht hätten wir Danica Markovic stoppen müssen. Sie hat den Unterschied ausgemacht." Wie schon in der Vorwoche musste der VC Printus Offenburg krankheitsbedingt auf Zuspielerin Alexandra Bura verzichten. So hatte Völker in seinem ohnehin schon dünn besetzten Kader wenig taktische Möglichkeiten. Der VCO rannte in Satz eins stets einem Rückstand hinterher und lag beim 19:23 fast aussichtslos zurück. Doch starke Aufschläge brachten Straubing in Bedrängnis, Taylor Brisebois glich per Ass zum 24:24 aus, am Ende entschieden die Gäste jedoch mit 26:24 den Durchgang für sich. Im zweiten Abschnitt waren die Ortenauerinnen spielbestimmend, führten stets mit drei Punkten und hatten beim 24:22 zwei Satzbälle. Zwei weitere folgten beim Stand von 25:24 und 26:25. "In dieser Phase hatten wir einige unglückliche Aktionen", ärgerte sich Florian Völker nach dem 26:28 über die vier vergebenen Chancen zum Satzausgleich.

Dennoch kamen die Gastgeberinnen gut aus der Pause und es hatte beim 6:0, 8:1 und 10:3 den Anschein, dass sie die Wende einleiten können. Doch die Gäste drehten im Block auf, kämpften in der Abwehr und kamen so auf 9:10 heran. Nach und nach gaben die VCO-Damen um Mannschaftsführerin Richarda Zorn den Satz aus der Hand und Markovic machte auf die erste Saisonniederlage des bisherigen Spitzenreiters mit ihrem Ass den Deckel drauf.