Ortenau SG HLT sieht sich als Außenseiter

SAMSTAG, 20.00 UHR

SG Gutach/Wolfach – SG Hornberg/Lauterbach/Triberg. Im Nachbarschaftsduell geht es nicht nur um das Prestige, sondern es steckt auch eine gewisse Brisanz in diesem Duell. Die SG Gutach/Wolfach will ihre Chancen um die Meisterschaft wahren und braucht einen Sieg, um am Tabellenführer HSG Freiburg dran zu bleiben. Dagegen muss die SG HLT punkten, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf verstrickt zu werden.

Beste Voraussetzungen somit für eine packende Partie, bei der die Zuschauer sicherlich auf ihre Kosten kommen werden. Letztmals standen sich beide Kontrahenten im April 2015 gegenüber, als sich Gutach in die Landesliga verabschiedete und zur SG Gutach/Wolfach verschmolz. Nach drei Jahren ging die Gäste-SG einen ähnlichen Weg.