Ortenau Schon nach dem Wiegen regiert Unsicherheit

Im Nachhinein ärgern sich die Gastgeber, weil sie eine gute Chance vertan haben, zwei Punkte aufs Habenkonto zu buchen. Weil der Kampfrichter bei Alexander Müller beim Wiegen eine Hautveränderung feststellte, der VfK-Athlet aber kein Attest vorlegen konnte, wurde er als Starter abgelehnt. Mit Yannick Schwab konnten die Mühlenbacher in der 98 kg Klasse zwar einen Ersatzmann aufbieten. Schwab verlor jedoch nach beherztem Kampf mit zahlreichen Aktionen gegen Karim Shiri mit 11:20.

Ärgerlich an der Punktniederlage war, dass der Mühlenbacher Oberliga-Debütant bis 40 Sekunden vor Schluss nur 11:14 zurücklag und danach noch drei Zweier-Wertungen abgab. So wurden aus zwei Mannschaftszähler für die Gäste deren drei – und das war am Ende mindestens einer zu viel. Die Verunsicherung nach dem Wiegen wirkte sich auch auf den Kampfverlauf aus.

VfK-Youngster Marcus Schmider verlor gegen Mher Tonoyan durch technische Überlegenheit und da die Hausherren das Schwergewicht unbesetzt ließen – Patrick Schwendemann ist verletzt – lagen sie schnell 0:8 hinten. Den ersten Sieg für den VfK holte Ferenc Kecskemeti gegen Arthur Sedrakyan. Allerdings nicht als Punkt- oder Schultersieger, sondern weil der Elsässer eine grobe Unsportlichkeit begann und mit der roten Karte zum Duschen geschickt wurde.