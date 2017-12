Ortenau SC Lahr rettet mit Glück einen Zähler

Mit Glück retteten die Hausherren auf heimischem Kunstrasen einen Punkt gegen spielstarke Breisgauer. Auch wenn die zweite Hälfte etwas besser war, wurden die Ortenauer im ersten Abschnitt nach gutem Beginn immer mehr zurückgedrängt. Denzlingen musste sich im Nachhinein ärgern - aus zehn zum Teil klaren Möglichkeiten resultierte nur ein einziger Treffer.

Mit der ersten gelungenen Aktion ging Lahr in Führung: Nach schnellem Spiel gegen eine unsortierte Gäste-Viererkette wurde Hakan Ilhan links im Strafraum angespielt, legte nach innen, wo Violand Kerellaj zum 1:0 (2.) traf. Dann aber spielte nur noch der Gast: Ob mit Fernschüssen oder Schlenzern von Rino Saggiomo (4./44.), Merchan De Antonio (7./35.) oder Erdogan Aledmir (36.) - die Gäste hätten längst deutlich führen müssen, wobei die Lahrer Dreierkette auch am und im Strafraum nicht so gefestigt wirkte wie in den vergangenen Wochen. "Joe Obosso hat fünf Wochen gefehlt, die gewohnte Sicherheit war nicht da", befand Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller. Für Entlastung sorgten ebenfalls nur Fernschüsse – beide abgegeben von Simon Witt (8./38.). In den Strafräumen spielten sich kaum brenzlige Szenen ab, was trotz hohen Tempos daran lag, dass sich die Teams in Zweikämpfen über die gesamte Breite des Feldes aufrieben. Die Ausnahme in der 39. Minute: Ein feiner Schnitsstellen-Pass erreichte Aldemir, der in halblinker Position ruhig den Ball annahm und ihn an Lahrs Torhüter Jonas Witt vorbei flach einschob. Das Remis zur Pause schmeichelte den Gastgebern. "Denzlingen hat nachgewiesen, dass sie zu den besten Fünf der Liga zählen. Sie waren einer der stärksten Gegner, die dieses Jahr hier angetreten sind", so Müller.

In den zweiten 45 Minuten wechselte SC-Trainer Oliver Dewes taktisch und verletzungsbedingt zweimal früh. Johannes Wirth sollte die defensive Ordnung stärken, für Max Burgert rückte Kerellaj in die Dreierkette. Die Hälfte war weniger chancenlastig. Hoffnung erzeugte bei den Gastgebern Ümit Sen, der an Denzlingens Schlussmann Adrian Winski scheiterte (57.). Es sollte die letzte Lahrer Chance im gesamten Spiel bleiben. Nach gut 65 Minuten kam der Gast wieder zu Abschlüssen der Kategorie hochkarätig. Saggiomos Geschoss nach einer Ecke entschärfte Lahrs Bester, Jonas Witt (67.). Simon Schweiger lupfte den Ball nach der nächsten Ecke knapp übers Tor (69.), Benjamin Bierers Schuss wurde gerade noch auf der Torlinie geblockt (85.). Über weite Strecken neutralisierten sich die Teams in Hälfte zwei, unter dem Strich "waren wir einer Niederlage aber näher als einem Sieg", hielt Petro Müller fest.