1 Die erste Passagier-Fahrt mit einem Zug vom Typ Mireo B-Plus des Herstellers Siemens Mobility fand am 8. April in Offenburg statt. Seither ersetzten insgesamt 23 Fahrzeuge der Art nach und nach – wo technisch möglich – die alten Diesel-Fahrzeuge im Kreis. Foto: Armbruster

Vor fast zwei Monaten mit großem Medienrummel gestartet, befindet sich aktuell nur rund die Hälfte der neuen rein elektrischen Ortenau-S-Bahnen im Einsatz – derweil fahren im Kreis wieder Diesel-Züge.









Eine Band auf dem Bahnsteig, Ministerbesuch aus Stuttgart, Zug-Taufe mit Kinzigwasser – die erste Passagierfahrt eines Batteriezugs der Firma Siemens Mobility war ein Ereignis. Verkehrsminister Winfried Hermann sprach bei der Deutschland-Premiere am 8. April in Offenburg gar davon, dass „ein neues Kapitel in der Eisenbahngeschichte“ beginne.