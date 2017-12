Ortenau Rusts Befreiungsschlag

SV Rust – FSV Seelbach 2:0 (1:0). Im ersten Durchgang Vorteile für die Hausherren, die mit dem Führungsteffer belohnt wurden. Nach Wiederbegin suchte zunächst der Gast den Ausgleich, was der Bologna-Truppe aber versagt blieb. Rust antwortete mit gefährlichen Kontern. Dann verhinderte der Ruster Ersatztorhüter Hoffmann den Ausgleich, ehe Domi Schmider den Sack zumachte. Tore: 1:0 und 2:0 D. Schmider (32. + 76.). Rot für Kassel (70.) Rust. SC Offenburg – FV Ettenheim 4:2 (2:1). Der SCO bleibt weiter am Ball. Durch einen 4:2-Heimerfolg über den ordentlich aufspielenden Gast, der sich nicht wie eine Abstiegskandidat präsentierte, bleibt der SCO weiter in Reichweite eines Aufstiegsrangs. Der schwer bespielbare Boden ließ keine Kabinettstückchen zu, es war durchweg ein kampfbetontes Spiel. Und Traikia war mit zwei Treffern war einmal mehr bester Torschütze. Tore: 1:0 Traikia (13.), 1:1 Ernst (17.), 2:1 Bayer (34.), 3:1 Martin (55.), 4:1 Traikia (58.), 4:2 Eigentor (60.). SV Niederschopfheim – FV Ebersweier 4:1 (1:0). Einen in dieser Klarheit nicht erwarteten Heimsieg durfte der SVN gegen Ebesweier feiern. In der Anfangsphase war Torhüter Unrauh immer zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle, verhinderte eine Rückstand. Dann gelang Götz die Führung. Nach dem Ausgleich kurz nach Wiederbeginn suchten die Gäste die Führung. Doch Moser brachte den SV erneut in Front, und nach dem 3:1 durch Lionel Labad spielten die Hausherren die Partie locker zu Ende. Tore: 1:0 Götz (21.), 1:1 Lamm (47.), 2:1 Moser (58.), 3:1 Labad (81.), 4:1 Schwarz (83.). SV Haslach – SV Oberwolfach 2:1 (1:0). Im bis zum Schluss spannenden Derby behielt Haslach unterm Strich nicht unverdient die Oberhand. Denn eine gute Stunde lang sah der SVH wie der sichere Sieger aus, führte mit 2:0, vegaß aber, den möglichen dritten Teffer nachzulegen. Die Gäste wurde immer stärker und schafften den Anschluss. In der verbleibenden Zeit eine richtige Abwehrschlacht der Hausherren, die immer stärker unter Druck gerieten. Doch mit Glück und Geschick brachte man den Vorsprung ins Ziel. Tore: 1:0 und 2:0 Giulio Tamburello (27. + 56.), 2:1 Springmann (79.). Gelbrot für Tamburello (88.) Haslach. FV Langenwinkel – FV Unterharmersbach 2:1 (1:0). Es war kein leichtes Spiel für den FVL. Doch in Durchgang eins waren die Mannen von Davor Sikanja die spielbestimmende Mannschaft und lagen zur Pause durch einen Treffer von Ilhan Yasin verdient vorne. Nach Scheibels 2:0 schien schien der Weg zu einem Heimsieg geebnet. Doch der FVU übernahm in der letzten halben Stunde das Kommando, sorgte für den Anschluss. Mit viel Routine und Können, aber auch dem Quäntchen Glück, brachte der FV Langenwinkel den Vorsprung ins Ziel. Tore: 1:0 Yasin Ilhan (23.), 2:0 Artj. Scheibel (55.), 2:1 St. Schwarz (76.). FV Sulz – SF Ichenheim 3:0 (0:0). Eine Halbzeit lang konnten die gut organisierten Gäste einen Treffer vermeiden. Doch kurz nach Wiederanspiel entschieden die beiden Sulzer Spitzen Bojan und Kiesele innerhalb von gut zehn Minuten die Partie. Zunächst das 1:0 nach toller Einzelleistung durch Bojang. Es dann folgte mit einem fulminanten Schuss durch Kiesele in den Winkel das 2:0. Und mit dem 3:0 per Konter war die Suppe gegessen. Tore: 1:0 Bojang (49.), 2:0 Kiesele (54.), 3:0 Bojang (60.)

Kreisliga A Süd SV Grafenhausen – FSV Altdorf II 3:3 (1:1). Das Südderby endete leistungsgerecht. Nach dem 1:1 zur Pause spielten beide Teams nach Wiederanspiel auf Sieg. Nach der 2:1-Führung für die Gäste fiel postwendend der Ausgleich. Zwei Minuten vor Ende aber wieder die FSV-Führung. Doch in der Nachspielzeit bescherte Torhüter Holinski mit einem Freistoß aus gut 30 Metern den Heimpunkt. Tore: 0:1 Metzger (12.), 1:1 Bär (37.), 1:2 Fabian Pietrock (78.), 2:2 Weis (81.), 2:3 Felix Pietrock (88.), 3:3 Holinksi (90.+1). Kreisliga A Nord SV Linx II – SV Stadelhofen II 2:3 (0:1). (tom). Überraschende Niederlage des Tabellenzweiten, dessen starke Offensive zumindest in den ersten zwei Dritten des Spiels überhaupt nicht zur Geltung kam. Die Gäste verteidigten geschickt – und nutzten ihre Chancen effizient aus. Das Spiel schien beim 0:3 schon entschieden, doch nach Daniel Schaffelkes Ehrentreffer und durch numerische Unterzahl verlor Stadelhofen den Faden. Zum Glück aus Gästesicht war Linx weitaus weniger effizient im Abschluss, das 2:3 fiel insgesamt zu spät. Tore: 0:1 Huber (7.), 0:2 Seeber (48.), 0:3 König (60.), 1:3 Schaffelke (62.), 2:3 Göser (87.). Gelb- rote Karte: Stadelhofen II (67.).

Kreisliga B Kinzigtal FC Ohlsbach – DJK Welschensteinach 5:1 (0:0). Mit Wusslers 1:0 kurz nach Wiederbeginn wurden die Hausherren immer spielbestimmender. Fast mit jedem guten Angriff traf der FCO ins Schwarze. Tore: 1:0 E. Wussler (48.), 2:0 Schneider (53.), 3:0 Peters (62.), 4:0 E. Wussler (70.), 4:1 Steiner (83.), 5:1 Schneider (86.). SV Dörlinbach – SV Gengenbach 0:5 (0:1). Topfavorit Gengenbach ließ beim Gastspiel im Schuttertal nichts anbrennen und spielte sich wieder an die Spitze zurück. Lediglich in den ersten 45 Minuten konnte Dörlinbach noch einigermaßen Paroli bieten. Tore: 0:1 Waslikowski (16.), 0:2 Wussler (63.)., 0:3 Waslikowski (69.), 0:4 Wussler (81.), 0:5 Vollmer (90.). FC Fischerbach – SG Schweighausen 1:1 (0:0). Die Punkteteilung geht als gerechtes Resultat in die Annalen ein. Vielleicht waren im ersten Durchgang leichte Vorteile für die Hausherren zu notieren. Auch die zweite Hälfte sah zwei Mannschaften auf Augenhöhe agierend, mit jeweils einem Treffer. Tore: 1:0 Faber (52.), 1:1 Burger (64.). FC Wolfach – SSV Schwaibach 6:2 (1:2). Der FC Wolfach kam trotz einer Schrecksekunde nach 20 Minuten nie in Schwierigkeiten und setzte sich erwartungsgemäß klar durch. Tore: 0:1 Hofmann (20./FE)), 1:1 L. Architravo (45.), 2:1 D. Architravo (52.), 3:1 Schmider (556.), 4:1 Pracht (62.), 5:1 Markowski (73.), 6:1 Marco Armbruster (79.), 6:2 Gießler (87.). Ankara Gengenbach – SV Reichenbach/G 3:2 (0:2). Der SV Reichenbach/G versinkt immer mehr im Mittelmaß. Gestern gab man nach einer verdienten 2:0-Pausenführung die Partie noch aus der Hand. Tore: 0:1 T. Hoferer (12.), 0:2 Chr. Wussler (20.), 1:2 und 2:2 A. Celik (56. + 70.), 3:2 E. Kalkan (90.).