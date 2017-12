Ortenau RG Lahr steigt nach 17:14-Sieg in die Verbandsliga auf

"Über den heutigen Erfolg freue ich mich riesig. Wir haben unser junges Team gezielt aufgestellt. Ich hatte bereits vor dem Kampf das Vertrauen, dass unser Jungs ihre beste Leistung abrufen werden", sagte Trainer Andreas Steinbach nach dem 17:14 gegen den SA Gries. Es war ein spannendes Finale, bei bester Stimmung in der mit über 300 Zuschauern vollbesetzten Schulturnhalle in Kuhbach. Es wurde gezittert mit der jüngsten Ringermannschaft in der Liga, die durch den Erfolg jetzt in der nächsten Saison in der Verbandsliga ringen wird.