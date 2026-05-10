Der Ortenauer und der Rastatter Landrat sowie der neu gewählte OB Baden-Badens haben sich mit Polizeipräsident Jürgen Rieger zum fünften Sicherheitsdialog getroffen.
Polizeipräsident Jürgen Rieger zeigte sich mit der Kriminalitäts- und Verkehrssicherheitslage im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg zufrieden: „Jede Straftat oder jeder Verkehrsunfall ist eine beziehungsweise einer zu viel. Dennoch verzeichnen wir gerade bei Straßenkriminalität und Aggressionsdelikten einen deutlichen Rückgang. Bürgerinnen und Bürger können sich im öffentlichen Raum sicher bewegen“, wird er in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums zitiert.