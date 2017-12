Ortenau Petereit erzielt Hattrick für OFV

Endingens Coach Bernd Lupfer versuchte mit einem Dreifach-Wechsel nochmals Impulse zu setzen. Doch ein Effekt wie im kürzlichen Ruhr-Derby sollte nicht mehr eintreten. Lediglich der eingetauschte Maximilian Risch konnte aus Sicht der Hausherren das Resultat mit seinem 1:4 (79.) ansatzweise schönen. Die Gäste spielten ihren Stiefel in den verbleibenden Minuten sicher und souverän nach Hause, verteidigten somit ihre Tabellenposition in deutlicher Manier. OFV: Süme; Ruf, Kahle (80. Matthäi), Anzaldi, Beiser-Biegert, Geiler (73. Cisse), Feißt (71. Ernst), Tsolakis, Baitenger, Petereit, Schlieter. Tore: 0:1 Petereit (18.), 0:2 Petereit (25.), 0:3 Feißt (49.), 0:4 Petereit (53.), 1:4 Risch (79.). Zuschauer: 190; Schiedsrichter: Litterst (Worblingen). (fis). FC Denzlingen – Kehler FV 2:3 (1:1). Vor rund 120 Zuschauern hatte Rino Saggiomo vom FC die erste nennenswerte Chance. Danach war es Simon Schweiger, der die Denzlinger Führung auf dem Fuß hatte. Die machte nach achtzehn Minuten Gästestürmer Benjamin Göhringer nach einem Freistoß. Kehl warf in dieser letzten Partie vor der Winterpause alles in die Waagschale. Offensiv ausgerichtet, waren die Grenzstädter das bissigere, aber auch effektivere Team. Die technisch versierten Denzlinger starben in Schönheit. Zwar hatten die Breisgauer mehr Ballbesitz, aber diese Dominanz brachte zunächst wenig ein. Ein Bilderbuchkonter des KFV schloss Aaron Zimmerer zu überhastet ab.

Kehl lauerte auf Konter und ließ die Hausherren gewähren. Einen schönen Spielzug der Breisgauer über Saggiomo veredelte Benjamin Bierer zum Ausgleich. Nach 54 Minuten fiel das 2:1 für den KFV nach einem Eigentor von Simon Schweiger. Und wieder war es Bierer, der für die Hausherren den Ausgleich markierte. Die Denzlinger Hintermannschaft befand sich bei einem Eckball zum 3:2 für Kehl im Kollektivschlaf. Am langen Pfosten lauerte Anis Bouziane und drückte das Leder per Kopf zum 3:2 in die Maschen. Danach neu­tralisierten sich beide Teams. In der 83. Minute sah Doppeltorschütze Bierer die Ampelkarte. Der Kehler FV ließ im Breisgau nichts mehr anbrennen und feierte einen verdienten 3:2-Erfolg.

Der sportliche Leiter Jürgen Sax zeigte sich nach der Partie zufrieden: "Die Jungs haben heute alles rausgehauen und haben gezeigt, dass sie unbedingt gewinnen wollten." Kehler FV: Künstle – Göhringer, Assenmacher, Bouziane, Laifer, Bounatouf, Hartfiel, Raabe, Paqarizi (4. Weingart), Stefan (74. Löbsack), Zimmerer. Tore: 0:1 Göhringer (18.), 1:1 Bierer (41.), 1:2 Eigentor Schweiger (54.), 2:2 Bierer (57.), 2:3 Bouziane (66.). Zuschauer: 120; Schiedsrichter: Jonas Brombacher (Wittlingen).