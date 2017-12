Ortenau OFV-Trainer Eble: "Der Gegner hat buchstäblich gebrannt"

Die beste Chance in der ersten Halbzeit bot sich Marco Petereit, der in der 21. Minute halblinks in den Gästestrafraum eindrang, frei vor Tormann Ziegler auftauchte, jedoch aus spitzem Winkel ganz knapp das Tor verfehlte. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, denn der agilste Gästeangreifer, Volker Springmann, zog nach einem gelungenen Dribbling an der Strafraumgrenze ab und zwang Schlussmann Sinan Süme zu einer Glanzparade. Nur vier Minuten später stand Jonas Frammelsberger nach einer Flanke von Valon Salihu in der Strafraummitte völlig frei, scheiterte jedoch mit seinem schwachen Torschuss am OFV-Schlussmann. Aber auch der OFV kam in der 29. und 32. Minute durch Marco Petereit und Dimitrios Tsolakis zu guten Chancen, doch fehlte im Abschluss das Glück.