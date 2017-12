Ortenau Mühlenbach holt die Punkte auf der Waage

Festzustellen bleibt, dass der Oberligakampf unterm Wasserfall wahrlich keine Werbung für den Ringkampfsport war, wofür der VfK Mühlenbach kaum etwas dafür kann. Er war immerhin mit neun von zehn Athleten in die Kurstadt gekommen, während die Gastgeber reihenweise die Gewichtsklassen unbesetzt ließen. So gaben die Triberger gleich dreimal einen Vierer kampflos ab. Hinzu kam noch das Übergewicht eines weiteren SVT-Ringers, wodurch Mario Eble ebenfalls vier Mannschaftspunkte einstreichen konnte. Er kam wenigstens in den Genuss eines Freundschaftskampfes gegen Abdullah Adigüzel, den der Triberger mit 2:0 gewann. Unterm Strich fanden nur sechs Mattenduelle statt, so dass der "Spuk" nach nur 40 Minuten vorbei war, wobei die Netto-Ringkampfdauer lediglich bei 18,5 Minuten lag.

Gegen den Ex-Bundesligaringer Coskun Öztürk (SVT) hatte Alexander Müller keine Chance und kassierte nach viereinhalb Minuten eine Schulterniederlage. Simon Volk (VfK) punktete Dominik Kitiratschky in der ersten Kampfhälfte mit 16:0 aus. Noch etwas schneller kam Tobias Neumaier (VfK) gegen Christian Allgaier zum Überlegenheitssieg. VfK-Oldie Paul Vollmer nutzte die erste Gelegenheit, um Daniel Wöhrle auf die Schultern zu drücken. Im Schlusskampf hatten dann die Gastgeber nochmals Grund zum Jubeln, als Erik Ragg den Mühlenbacher Louis Kurz mit 16:0 besiegte.

Die zweite Mannschaft des VfK Mühlenbach holte sich mit nur sechs Ringern, wovon einer noch Übergewicht hatte, beim Tabellenzweiten AC Gutach-Bleibach II ein achtbares 16:16-Unentschieden auf der Matte. Für Mühlenbach punkteten Simon Franz, Marco Neumaier, Simon Schmider und Thomas Ette. Da die Mindeststärke unterschritten wurde, kassierte das VfK-Team auf der Waage eine glatte 0:32-Niederlage.