Ortenau Langenwinkel um Revanche bemüht

(fis/tom). SV Rust – FSV Seelbach (Samstag, 14.30 Uhr). Der Pflichtsieg über Schlusslicht Fautenbach katapultierte die Schuttertäler in das sichere Mittelfeld. "Wir sind im Soll, das ist einerseits eine Beruhigung", so Seelbachs sportlicher Leiter Patrick Toth. Die Partie bietet "noch eine zusätzliche Chance, unsere gute Position in einem nicht immer ganz einfachen Jahr auszubauen", bemerkt Toth. "Rust ist merklich schlecht in die Saison gestartet. Doch allmählich treten die Stärken deutlicher zutage. Und das erschwert die Aufgabe in Rust deutlich", bleibt der sportliche Leiter vorsichtig. Die Ausbeute der vergangenen drei Spiele stimmten bei den Seelbachern, sodass sie mit Optimismus in die Europa-Park-Kommune fahren. "In dieses Jahresfinale wollen wir all unsere jüngsten Stärken einbringen", kündigt Toth an.

Rust geht jedenfalls mit viel Respekt in die Partie: "Seelbach hat sich verstärkt und stellt eine stabile Mannschaft. Da müssen wir schon kräftig anpacken, um zu punkten", schätzt SV-Trainer Andreas Grüninger die anstehende Partie ein. Vor allem auf Topstürmer Fabian Kloos, der gegen Fautenbach drei Mal traf, müsse die SV-Abwehr laut Grüninger ein Auge werfen. Der Ruster Dominik Schmider steht Kloos in nichts nach und erzielte wie er zehn Saisontore. Da die Partie schon samstags angepfiffen wird, kann es personelle Veränderungen geben: "Ja, eine berufliche Absage hab ich bereits", so Grüninger. (mat). SC Offenburg – FV Ettenheim (Samstag, 14.30 Uhr). Der FVE will im engen Kampf um den Klassenerhalt unbedingt punkten. Derzeit steht man gerade so "über dem Strich", aber bis zur Winterpause sollen noch einige Zähler dazukommen. Man möchte zudem Revanche nehmen für die klare Hinspiel-Niederlage. Die Gastgeber wollen die Partie unbedingt für sich entscheiden, um oben dranzubleiben. FVE-Coach Torsten Griesbaum sagt: "Wir müssen vor allem defensiv sehr gut stehen und konzen­triert bleiben. In den letzten Wochen haben wir gut gespielt. Aber es wird schwer." (fis). FV Langenwinkel – FV Unterharmersbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Noch etwas zurechtrücken muss Langenwinkel. Nach der Hinspielniederlage wollen die Lahrer Vorstädter im Topduell gegen den Verfolger Revanche. "Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns. Wenn wir das gewinnen, können wir einen Verfolger abschütteln", weiß FVL-Trainer Davor Sikanja. Der FVU hat schon ein wenig Boden verloren. Und eine weitere Niederlage wäre wohl das Aus im Titelrennen für die Elf von Markus Eichhorn.

Langenwinkel weicht auf SC-Kunstrasen aus