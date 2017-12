(red/skl). Zum Jahresabschluss fuhren am Samstag vier Nachwuchsfechter des TV Lahr zum 38. Nikolausturnier nach Tuttlingen. Hier bewiesen die Jugendlichen ihre Stärken und nahmen alle einen der begehrten Pokale mit nach Hause. Max Maletz gewann im Schülerjahrgang 2007 souverän alle seine Gefechte und konnte sich somit ein weiteres Mal klar auf dem 1. Platz positionieren. Auch Myléne Leier besiegte in ihrer Gruppe alle Gegnerinnen und stand ganz oben auf dem Podest. Alina Maletz (Jahrgang 2005) startete in der B-Jugend U13 und U14. Nach spannenden Gefechten, auch gegen ein Jahr ältere Gegnerinnen, konnte sie am Ende den 2. Platz mit nach Hause nehmen. Auch Moritz Gabel (Jahrgang 2008) hatte es in diesem Jahr nicht leicht. Er konnte alle Gefechte für sich entscheiden, unterlag am Ende aber nur Theodor Zwicker aus Konstanz und belegte somit einen starken 2. Platz.