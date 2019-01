Ortenau Impfungen gehen schleppend voran

"Diese Impfung ist freiwillig. Sie wird zwar gefördert, aber eben nicht komplett bezahlt", erläutert Schuster. Er und seine Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr – wie viele andere Tierärzte in der Region auch – zahlreiche Tierbestände geimpft. Doch da ist noch Luft nach oben, weiß der Veterinärmediziner: "Die Impfbereitschaft nach Bekanntwerden des Falls in Ottersweier ist zwar gestiegen, könnte jedoch deutlich mehr sein." Das liegt jedoch nicht allein im Ermessen der Tierärzte oder der Landwirte, weil es aktuell an Impfstoff mangelt. Sobald dieser lieferbar ist, wird mit den Impfungen weitergemacht, so Schuster.

Für das Ministerium steht die Impfung an erster Stelle, wenn es um die Bekämpfung des Virus geht: "Ganz entscheidend ist, dass möglichst alle Rinder, Schafe und Ziegen im Land in den kommenden Jahren geimpft werden. Nur so kann die Seuche erfolgreich getilgt und können Tiere aus Baden-Württemberg wieder ohne Einschränkungen in andere Regionen verbracht werden." Landwirtschaftsminister Peter Hauk: "Ich appelliere daher nochmals eindringlich an alle Rinder-, Schaf- und Ziegenhalter im Land, ihre Tiere impfen zu lassen."

Die Blauzungenkrankheit trat erstmals im Sommer 2007 in Baden-Württemberg auf. In den beiden Folgejahren wurde eine flächendeckende Impfung gegen den Serotyp 8 (BTV-8) durchgeführt. In Deutschland trat 2010 und 2011 kein BT-Fall auf. Die EU hatte deshalb Deutschland den Status "BTV-frei" zuerkannt. Vergangene Woche wurde die Krankheit auch in Rheinland-Pfalz nachgewiesen. Im Saarland besteht der Verdacht auf BT.