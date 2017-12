Ortenau Handball-Crashkurs in Sulz

(smü). Zum achten Mal fand in diesen Tagen die landesweite Gemeinschaftsaktion des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport und der Handballverbände Baden-Württembergs "Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an" statt - rund 600 Schulen in ganz Baden-Württemberg nahmen in diesem Jahr an diesem "Grundschulaktionstag" teil. So auch wieder die Grundschule in Lahr-Sulz, wo diese Aktion seit Beginn durch den ansässigen Turnverein Sulz durchgeführt wird. Drei Trainer des TV Sulz gaben den insgesamt 24 Zweitklässlern der Grundschule einen Einblick in die faszinierende und durchaus vielfältige Welt des Handballsports.