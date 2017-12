Ortenau Gäste machen ihrem Namen alle Ehre

Viorel Ghita, der sich in dieser Runde in einer beständig guten Verfassung präsentierte, ging gegen Eric Herzog konzentriert zur Sache und hatte nach den sechs Minuten acht Wertungspunkte auf seinem Konto, was einen "Dreier" bedeutete. Seine maßlose Enttäuschung sah man Jonathan Eble an, als er die Matte bereits nach zwei Minuten mit einem Schultersieg seinen Gegners Cihan Seril verlassen musste. Nach Vojtech Benedeks beeindruckendem kämpferischen 3:0-Sieg über Mete-Han Seril stand es dann 13:12 für die Gäste, ehe es in der entscheidenden Schlussphase noch zum ersehnten Gesamterfolg für den KSV Haslach reichte. Ende gut – alles gut! Im Saisonfinale am nächsten Wochenende beim Nachbarn VfK Mühlenbach geht es dann um den dritten Tabellenplatz.

Haslachs Coach Hansi Megerle bescheinigte den Elsässern einen guten und frischen Einsatz und bestätigte, dass seine Mannschaft schon nach vorne auf den Vergleich mit Mühlenbach schaue. KREISLIGA KSV Haslach II – RG Waldkirch-Kollnau II 24:8. Mit einem überzeugenden 24:8 Heimsieg festigte die zweite Mannschaft des KSV ihren vierten Tabellenplatz im Achterfeld der Kreisliga. Die Zähler für Haslach holten Artur Busch mit Schultersieg (vier Punkte), Elias Merk und Jens Kube, ebenfalls mit Schultersiegen (je 4), Ulrich Schultheiß mit technischer Überlegenheit (4) sowie Marcel Harter und Djordje Savic je 4 Punkte, da ohne Gegner. VERBANDSJUGENDLIGA KSV Haslach – TuS Adelhausen 24:14, KSV Haslach – VfK Eiche Radolfzell 16:19. Mit einem 24:14-Sieg gegen die Jugend des Bundesligisten TuS Adelhausen und einer 16:19-Niederlage gegen die Altersgenossen des VfK Eiche Radolfzell schloss der KSV-Nachwuchs mit dem letzten Kampftag die Runde 2017 in der höchsten südbadischen Jugendliga ab. Im Neunerfeld belegen die Haslacher einen guten siebten Platz, der auf jeden Fall den Verbleib in der Verbandsjugendliga sichert. Noch einmal waren Nico Reis, Jan Pfaffenrot, Niklas Merk, Valerio Zorzi, Nick Allgaier und Suleiman Hutak für ihre Mannschaft erfolgreich.