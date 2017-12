Ortenau "FC Denzlingen ist weiterhin Topteam"

Faktisch beginnen mit den beiden letzten Lahrer Auftritten dieses Kalenderjahrs die Verbandsliga-Rückrunde. Die Ortenauer (Platz drei, 33 Punkte) bekommen es zunächst auf eigenem Platz mit einem Kontrahenten zu tun, der vor Saisonstart in ganz anderen Sphären erwartet wurde.

Nun findet sich Denzlingen (Platz elf, 21 Punkte) gar am Rande der Abstiegszone wieder. Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller zeigt sich überrascht davon: "Der FC kam schwerer in die Runde als allgemein erwartet, konnte sich aber in den vergangenen Begegnungen etwas befreien. Die Mannschaft hat so viel Potenzial, dass sie weiter zu den Topteams gezählt werden muss. Sie können an guten Tagen selbst Konkurrenten wie den Freiburger FC oder den SV Linx gefährden."

Vor allem Rino Saggiomo sei als zentraler Dreh- und Angelpunkt zu beachten. Diesem Kontrahenten wollen die Gastgeber dennoch mutig begegnen. Dazu soll von Beginn an mehr Kontrolle aufgebaut werden, was in den vergangenen Spielen nur teilweise gelang. "Unsere erste Hälfte in Kehl war alles andere als gut, in Endingen sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Und auch gegen Bad Dürrheim vergangene Woche hatten wir Glück, dass der Gegner einige sehr gute Möglichkeiten ausließ. Das wird sich Denzlingen sicher nicht so leisten am Samstag, wir müssen von Beginn an wieder präsenter sein", merkt der sportliche Leiter an.