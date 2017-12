Ortenau EHC Freiburg ringt den Meister nieder

Freiburg stand nun gut in der Abwehr und fuhr immer wieder gefährliche Konter, wie zum Beispiel in der 10. Spielminute, als Chris Billich einen Lupfer aus der eigenen Zone technisch perfekt annehmen und auf Niko Linsenmaier weiterleiten konnte: Der EHC-Goldhelm drückte direkt ab und bezwang Proske zum 2:0. Die rund 60 mitgereisten EHC-Fans waren dann spätestens beim 3:0 in der 19. Spielminute völlig aus dem Häuschen, als Mark Mancari in Überzahl von der blauen Linie traf. Dies war auch gleichzeitig der Spielstand nach dem ersten Drittel, in dem Freiburg immer besser ins Spiel fand und sich nach der ersten Drangphase der Löwen mehr und mehr Selbstvertrauen erspielte.Zu Beginn des zweiten Abschnitts kam Hannibal Weitzmann ins Frankfurter Tor. Der Keeper der Löwen hatte dann auch gleich einiges zu tun, denn der EHC knüpfte zunächst nahtlos an die Leistung der ersten zwanzig Minuten an. Nur die Chancenverwertung klappte nicht mehr so wie zuvor, Tobi Kunz scheiterte in der 30. Minute mit einem Alleingang an Weitzmann und in der 36. Minute hatte Jannik Herm die Doppelchance, brachte die Scheibe aber ebenfalls nicht am Löwen-Keeper vorbei. Nur wenig später war es dann der Ex-Freiburger Tim Schule, der den amtierenden Meister auf die Anzeigentafel brachte: Hanuljak kam gegen den wuchtigen Flachschuss nicht rechtzeitig mit dem Schoner runter, die Hausherren konnten mit dem 1:3 kurz vor Drittelende wieder Hoffnung schöpfen.