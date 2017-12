Ortenau Durchbricht der OFV den Negativ-Lauf gegen Stadelhofen?

Mit einem Blick auf die Tabelle wird deutlich, warum der jüngste Sieg für die Grenzstädter so wichtig war. Dadurch haben sich die Braun- Schützlinge einen kleinen Puffer zur gefährdeten Zone verschafft. Doch zurücklehnen ist nicht drin. Denn mit dem Kellerkind aus Bad Dürrheim kommt ein Gegner, der bereits mit dem Rücken zur Wand steht. Die Schwarzwälder stehen meist tief und lauern auf Konter. Ein Rezept, das in den ersten 45 Minuten zuletzt dem SC Lahr zu schaffen machte.

"Klar, wir wollen zu Hause einen Dreier holen, denn nach unten in der Tabelle ist es nicht weit. Wenn das Team diesen Willen und die tolle Moral an den Tag legt wie gegen Endingen, dann müsste es auch reichen für einen Sieg", meint Kehls sportlicher Leiter Jürgen Sax. Auch wenn Mittelfeldmotor Kevin Sax und Tarik Aras (drei Wochen Sperre) in den letzten Partien nicht mehr dabei sind. "Wir wollten aus den restlichen Partien gegen Endingen, Dürrheim und zuletzt in Denzlingen sieben Punkte holen, um ganz sicher zu sein ", hat Sax hohe Erwartungen an seine Mannschaft.