Ortenau Burger-Zwillinge verteidigen Titel

In guter Form präsentierten sich die Vertreter der ersten Mannschaft des Offenburger Regionalligateams. Samira Schilli und Pamola mussten sich im Einzel zwar jeweils im Achtelfinale geschlagen geben, im Doppel konnten sie sich aber ins Halbfinale vorspielen. Hier gab es zwar gegen die spätere Meisterpaarung eine Niederlage, die Bronzemedaille war ihnen aber nicht mehr zu nehmen. Im Herreneinzel konnte sich Simon Discher gegen den Zweitligaspieler Weese im Viertelfinale nicht durchsetzen. Gegen den Titelverteidiger und ersten Herrn des Zweitligisten Schorndorf verlor Lukas Burger im Halbfinale. Im gemischten Doppel hatten die Offenburger mit Paloma Wich und Lukas Burger sowie Samira Schilli und Jonas Burger zwei Eisen im Feuer. Schilli und Jonas Burger schieden nach einem spannenden Dreisatz gegen die spätere Meisterpaarung Kramer/Wilson aus. Wich und Lukas Burger scheiterten im Halbfinale an den Titelverteidigern des Zweitligisten Friedrichshafen. Das Paradedoppel des BCO mit Jonas und Lukas Burger erreichte bei der Mission Titelverteidigung ohne Satzverlust das Finale. Hier kam es zur Neuauflage des letztjährigen Finals gegen die Paarung Kramer/Wahl vom Zweitligisten SG Schorndorf. In einem unglaublich temporeichen Dreisatzspiel konnten die Zwillinge das Match für sich entscheiden und damit zum dritten Mal in Folge den Meistertitel nach Offenburg holen.